Manziana, alle viste serate al cinema

Dal 30 luglio al 20 agosto, ogni venerdì sera alle 21:30, a Manziana torna il cinema all’aperto con il calendario di proiezioni “Sotto lo sguardo della luna”.

La location che ospiterà l’evento sarà Via Garibaldi, luogo particolarmente caro ai Manzianesi e che permetterà al tempo stesso di potere contare anche all’aperto su quella intimità essenziale per la buona riuscita di questa tipologia di evento, oltre che su un più agevole rispetto delle normative anti contagio Covid.

“E’ con piacere che proprio in questa estate così particolare e complessa posso annunciare il ritorno del cinema all’aperto a Manziana – commenta soddisfatta l’Assessore alla Cultura, Eleonora Brini- Come Amministrazione abbiamo lavorato con impegno ed entusiasmo per offrire a Manziana un’occasione di incontro e confronto. Il Cinema all’aperto, dopo un anno e mezzo di pandemia, è sicuramente uno dei modi migliori per tornare a socializzare in sicurezza, respirando quella magia che solo la “settima arte” è capace di offrire.

In più abbiamo voluto dare agli incontri un valore aggiuntivo, non preoccupandoci solamente di proporre dei titoli più o meno accattivanti per il pubblico – continua l’Assessore Brini – Il filo invisibile che tiene insieme tutte le proiezioni è l’universo donna, in molte delle sue sfaccettature. Come indicato nella deliberazione di Giunta 67/2021 questo calendario vuole essere l’occasione per celebrare la donna, la sua straordinaria forza, la sua resilienza e la sua capacità di andare sempre avanti e oltre, nonostante le infinite difficoltà e gli ostacoli ai quali ci mette di fronte la vita.

Bentornato cinema all’aperto e… buona visione a tutti!”

Questi i titoli che verranno proiettati:

– venerdì 30 luglio, ore 21:30 – IL DIRITTO DI CONTARE

– venerdì 6 agosto, ore 21:30 – OCEANIA

– venerdì 13 agosto, ore 21:30 – LE INVISIBILI

– venerdì 20 agosto, ore 21:30 – FREEDOM WRITERS