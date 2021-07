Trevignano Romano, Arena Palma, proseguono gli appuntamenti musicali

Prosegue il Trevignano MusicFest all’Arena Palma di Trevignano Romano:

Giovedì 29 Luglio “I Siciliani”, con Ninni Bruschetta che, in equilibrio tra recitazione e canto interpreterà la poesia di Antonio Caldarella, accompagnata dalla strepitosa pianista jazz Cettina Donato con le sue composizioni originali.

Prenotazioni: https://bit.ly/3rhGrW4

Ingresso: € 10

Sabato 31 luglio alle ore 21.00 l’attesissimo concerto di Antonello Salis, uno dei più grandi solisti del jazz italiano, come testimonia la sua biografia.

Nella seconda parte del concerto sul palco con lui due giovani jazzisti che hanno fatto dell’improvvisazione la loro mission musicale: Marta Capponi, voce ed Emiliano Caroselli, batteria con il loro progetto NUCLEUS nato a Londra nel 2018 con il sassofonista Gilad Atzmon, e che all’Arena Palma sarà battezzato da Antonello Salis, in questo caso special guest. Un live di energia pura imperdibile.

Prenotazioni: https://bit.ly/3rhGrW4

Ingresso: € 10.00

Antonello Salis : la biografia

Nato nel 1950 in Sardegna a Villamar. Inizia a suonare la fisarmonica a 7 anni e successivamente il pianoforte studiando da autodidatta. Nel 1973 forma il trio Cadmo con Riccardo Lay e Mario Paliano che diventa in seguito il quintetto “G.R.A.” con l’aggiunta del sassofonista Sandro Satta e del trombonista Danilo Terenzi. Nello stesso periodo suona nel quintetto di Massimo Urbani e nel Grande Elenco Musicisti di Tommaso Vittorini. Dal 1978 è protagonista in piano solo e fisarmonica in Italia ed all’estero ospite dei maggiori jazz festival.

Il suo percorso musicale ormai quarantennale è costellato da collaborazioni eccellenti: Massimo Urbani, Tommaso Vittorini, Marcello Melis, Enrico Rava, Paolo Fresu, Roberto Gatto, Stefano Bollani, Riccardo Fassi, Pino Minafra, Paolino Dalla Porta, Francis Kuipers, Stefano “Cocco” Cantini, Gianluca Petrella, Fabrizio Bosso, Michele Rabbia, Simone Zanchini, Javier Girotto, Natalio Mangalavite, Gérard Pansanel, Michel Portal, Lester Bowie and the Art Ensemble Of Chicago, Don Cherry, Don Pullen, Ed Blackwell, Billy Cobham, Horacio “El Negro” Hernandez, Han Bennink, Nana Vasconcelos, Furio Di Castri, Rosario Bonaccorso, Cecil Taylor, Pat Metheny, Joey Baron, Bobby Previte, Hamid Drake, Bobby Watson, Minino Garay, Richard Bona, Linley Marthe, Francis Lassus, Joel Allouche, Paolo Angeli, Luigi Cinque, Gavino Murgia.

Tra le collaborazioni più longeve quella con il chitarrista francese Gérard Pansanel con cui ha inciso sette album. La collaborazione con i fisarmonicisti francesi Richard Galliano e Marcel Azzola insieme a Gianni Coscia produce il “Quartetto Nuovo”, apoteosi dello strumento madre di Salis: la fisarmonica. Musicista eclettico Salis, nel corso della sua carriera, si è confrontato in progetti di teatro (Remondi e Caporossi, Leo De Bernardinis), con Lucia Poli, Remo Remotti, Antonio Rezza e Ascanio Celestini. Si è esibito in rassegne e festival di cinema (Biennale di Venezia, Taormina Festival, Premio Solinas), performance di danza (con Roberta Escamilla Garrison, Teri Weikel). Con Gérard Pansanel ha firmato le musiche del film di Eric Romher “Racconto d’autunno”.

Con Paolo Fresu firma la rivisitazione di “Non ti scordar di me” per le musiche del film “Centochiodi” di Ermanno Olmi. Ha inoltre collaborato con Pino Daniele, Ornella Vanoni, Teresa De Sio, Vinicio Capossela, Sergio Cammariere, Quintorigo e diversi altri artisti al di fuori dell’ambito strettamente jazzistico.

Come solista ha inciso 4 dischi: “Orange Juice, Nice Food”, “Salis!”, “Quelli che restano” e “Pianosolo”. In duo con Joey Baron “Keys and Skins” (CamJazz, 2008); con Fabrizio Bosso “Stunt” (Parco della Musica Records, 2009)”.

Ha partecipato a numerosi festival nazionali ed internazionali tra i quali: Umbria Jazz, Roccella Jonica, Sant’Anna Arresi, Berchidda, Clusone, Ravenna, Parigi, Montreux , Nizza, Le Mans, Madrid, Mosca, Barcellona, Londra, Bath, Oslo, Stoccolma, New York, North Sea, Chicago, Montreal, Santiago del Cile, Tel Aviv, Rabat, Cartagine, Ankara, Vancouver, San Paolo del Brasile, Rio De Janeiro, Saint Louis del Senegal, Città del Messico, seguito da un tour che ha toccato le maggiori città messicane.

Ha ottenuto vari riconoscimenti a livello europeo ed internazionale: premio “Django d’or” 2005 per l’Italia come musicista affermato; il Premio alla Carriera a Cagliari, nell’ambito dello European Jazz Expo 2008; il premio Top Jazz 2008 come miglior strumentista dell’anno (tastiere) e, l’anno seguente “Stunt”, realizzato con Bosso, è stato eletto miglior disco.

Domenica 01 agosto

Costanza Alegiani Live

Costanza Alegiani con il suo nuovo album Folkways: sul palco con lei Marcello Allulli, sassofonista

e Riccardo Gola, contrabbassista.

Folkways è una raccolta di canzoni identitarie, sul folk che diventa mito. Un manifesto di appartenenza a una tradizione epica, radicata in un’America senza più luogo.

Il concerto sarà seguito dalla proiezione del #cult film “Il grande Lebowski” dei Fratelli Cohen.

Prenotazioni: https://bit.ly/3rhGrW4

Ingresso: € 8.00

Il Trevignano MusicFest è organizzato dal Cinema Palma con la Direzione Artistica di Marta Capponi e con il Patrocinio del Comune di Trevignano Romano.