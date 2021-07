A Ciampino la Lega affianca il sindaco per migliorare la città

Abbiamo incontrato il Sindaco di Ciampino Daniela Ballico per fare insieme il punto della situazione sull’attività amministrativa e discutere delle prossime azioni da realizzare per il rilancio della Città. Inoltre, a seguito del passaggio dell’assessore Francesco Tafuro dalla Lega a Fratelli d’Italia, il sindaco Ballico, che ringraziamo per la disponibilità, ha garantito la sua sostituzione con un nuovo delegato indicato dalla Lega. Lunedì pomeriggio incontreremo il gruppo Lega di Ciampino per discutere delle scelte programmatiche e del nuovo assetto di giunta. Lo dichiarano in una nota congiunta Claudio Durigon Coordinatore Regionale della Lega e Tony Bruognolo Segretario politico della Lega Provincia Roma Sud.