Rifiuti, Greci (Anci Lazio): “Aprilia, discarica chiusa, un pericolo per tutti”

“Come responsabile ANCI Lazio per la provincia di Roma, sono estremamente preoccupato per la situazione che si verrà a creare a seguito della chiusura della discarica di Aprilia per lavori di manutenzione. Per tamponare il rischio di una grave crisi sanitaria, considerando anche l’aumento delle temperature, la regione avrebbe dovuto predisporre un piano temporaneo di emergenze e invece niente. Ancora una volta la provincia è stata abbandonata a se stessa. Mi metto a disposizione dei sindaci dei comuni interessati per poter essere loro punto di riferimento e portavoce delle loro istanze nelle sedi competenti, nella speranza che l’amministrazione regionale non faccia ancora di testa propria” lo dichiara Giorgio Greci responsabile ANCI Lazio per la provincia di Roma.