Ladispoli, sopralluogo al palazzo dello sport

Al cantiere di via delle Primule sopralluogo del sindaco Grando, insieme alle associazioni sportive cittadine. “Insieme– ha dichiarato il sindaco Alessandro Grando – abbiamo effettuato un sopralluogo nel cantiere del Palazzo dello Sport. L’ultima volta che ci eravamo riuniti sul posto era il 25 gennaio, giorno in cui abbiamo effettuato la posa della prima pietra. I lavori proseguono speditamente e, salvo imprevisti, termineranno entro marzo 2022. Un grande ringraziamento alla società Piazza Grande, che sta realizzando l’opera a costo zero per il Comune di Ladispoli, e alla ditta Schiavi che si è aggiudicata l’appalto, mettendo in campo uno spiegamento di mezzi e uomini mai visto prima. Quello che per molti sportivi sembrava solo un sogno finalmente sta diventando realtà”. “Ieri – ha commentato l’assessore allo sport, Marco Milani – abbiamo finalmente cominciato a respirare aria di grande sport e di grandi risultati. Abbiamo visto da vicino i progressi dei lavori. Ladispoli tra pochi mesi avrà il suo Palazzo dello Sport, non parole ma fatti”.