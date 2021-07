Ritornano gli incontri culturali di Scuolambiente

Sarà il romanzo “La casa del sogno” di Francesca Reboa oggi alle 17,30 alla Sala Ruspoli di Cerveteri a riaprire la stagione culturale dell’Associazione Scuolambiente. La presentazione, che vedrà la partecipazione dell’Assessore alla Cultura Federica Battafarrano, sarà aperta da Maria Beatrice Cantieri presidente dell’Associazione “E’ un grande piacere per me presentare il libro di Francesca Reboa che è una amica di Scuolambiente e ha sempre allietato con la sua musica i nostri incontri” Infatti Francesca Reboa già musicista e musico terapeuta e presidente dell’Associazione Culturale “Novarmonia” si presenta ora come scrittrice con il suo primo romanzo molto evocativo e ricco di suggestioni. Durante la presentazione condotta dalla professoressa Giovanna Caratelli si alterneranno le letture di alcuni brani del libro a cura di Davide Toffoli insegnate e poeta lui stesso ed esecuzioni di pianoforte grazie alla partecipazione di Silvia Mangiatordi.