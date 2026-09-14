Raccolta gratuita delle olive a Cerveteri, a breve la pubblicazione dell’avviso per l’assegnazione delle piante

Comunicato stampa

Il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Agricole Riccardo Ferri: “Quest’anno qualità delle olive molto buona, sarà una raccolta abbondante”

La Giunta comunale di Cerveteri ha deliberato la manifestazione d’interesse per la pubblicazione del bando per l’affidamento della raccolta delle olive prodotte dalle piante di Olivo di proprietà comunale nel territorio.

Diverse, come di consueto, le aree individuate: si tratta di quelle adiacenti il Palazzo del Granarone, nella zona del parcheggio davanti il Cimitero Vecchio, all’interno del Parco della Legnara, Lungo la Via Settevene Palo davanti le Scuole Elementari e in Via Fontana Morella, angolo Via Martiri delle Foibe e nell’area compresa tra via Passo di Palo e via Aldo Quarino.

“Si tratta di concessioni temporanee che facciamo delle piante e chiaramente l’utilizzo delle olive deve essere solo ed esclusivamente personale, senza averne alcun vantaggio economico o fine commerciale – ha spiegato il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri Riccardo Ferri – con l’approvazione di questa delibera, di fatto, diamo mandato ai nostri uffici di predisporre la modulistica necessaria e di avviare l’iter per la pubblicazione dell’avviso pubblico per l’affidamento delle piante ai privati per la raccolta delle olive. Invito dunque tutti gli interessati a prendere nota, a consultare il sito internet dell’Ente e a partecipare all’avviso”.

“Da sempre, l’olio, così come il vino, i carciofi e i meloni e i tanti prodotti a marchio De.C.O. – Denominazione Comunale d’Origine, come ad esempio i tozzetti o le ciambelline, rappresenta uno dei prodotti più pregiati e rinomati della nostra terra – aggiunge il Vicesindaco Riccardo Ferri – lo dimostra il fatto che uno degli appuntamenti più attesi di Cerveteri e dell’intero litorale, da tanti anni, sia la Festa dell’Olio Nuovo, che quest’anno giunge alla sua XVIesima edizione. Anche in qualità di imprenditore agricolo, posso affermare che la qualità delle olive di quest’anno è più che buona, pertanto il raccolto sarà più che abbondante. Non appena il bando sarà online, ne daremo puntuale notizia alla cittadinanza”.