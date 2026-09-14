A VEJANO, “FAMIGLIE AL CENTRO” – SECONDO INCONTRO

Dal profilo Facebook del comune di Vejano
Prosegue il progetto “Famiglie al Centro”, promosso dai Comuni del distretto, con Vetralla capofila, in collaborazione con le associazioni Il Cerchio, Il Mosaico e Juppiter.
Si è svolto ieri, a Ronciglione, il secondo appuntamento del ciclo di eventi formativi dedicati alle famiglie.
Protagonista dell’incontro è stato Terry Grassi, psicologo e psicoterapeuta, che ha affrontato il tema della genitorialità attraverso una riflessione su “Genitori imperfetti, figli…”.
Un’occasione preziosa per confrontarsi sulle sfide dell’essere genitori, sull’educazione e sulle relazioni familiari.
Il Comune di Vejano continua a sostenere questo importante percorso di crescita e condivisione, volto a rafforzare la rete tra istituzioni, associazioni e famiglie del territorio.