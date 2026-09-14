HomeSocietà

A VEJANO, “FAMIGLIE AL CENTRO” – SECONDO INCONTRO

0
142

Dal profilo Facebook del comune di Vejano

Prosegue il progetto “Famiglie al Centro”, promosso dai Comuni del distretto, con Vetralla capofila, in collaborazione con le associazioni Il Cerchio, Il Mosaico e Juppiter.
Si è svolto ieri, a Ronciglione, il secondo appuntamento del ciclo di eventi formativi dedicati alle famiglie.
Protagonista dell’incontro è stato Terry Grassi, psicologo e psicoterapeuta, che ha affrontato il tema della genitorialità attraverso una riflessione su “Genitori imperfetti, figli…”.
Un’occasione preziosa per confrontarsi sulle sfide dell’essere genitori, sull’educazione e sulle relazioni familiari.
Il Comune di Vejano continua a sostenere questo importante percorso di crescita e condivisione, volto a rafforzare la rete tra istituzioni, associazioni e famiglie del territorio.
Articolo precedente
TURISMO, PALAZZO: “ESTATE DA RECORD PER L’ITALIA, IL LAZIO È TRA I PROTAGONISTI. +16,3% NELLA PRENOTAZIONI ONLINE. PREMIATA LA NOSTRA STRATEGIA: EVENTI, COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI”

Ultimi articoli

Politica

TURISMO, PALAZZO: “ESTATE DA RECORD PER L’ITALIA, IL LAZIO È TRA I PROTAGONISTI. +16,3% NELLA PRENOTAZIONI ONLINE. PREMIATA LA NOSTRA STRATEGIA: EVENTI, COMUNICAZIONE E...

Società

Raccolta gratuita delle olive a Cerveteri, a breve la pubblicazione dell’avviso per l’assegnazione delle piante

Società

Da Manziana a Trieste: il “trombettista del Papa” Matteo Roncoloni tra i giovani eroi premiati dall’Ordine di S. Stanislao

Società

Farmacia Comunale 2 di Cerenova: mercoledì 16 settembre controllo gratuito del cuoio capelluto

Territorio

𝗕𝗨𝗢𝗡 𝗔𝗡𝗡𝗢 𝗦𝗖𝗢𝗟𝗔𝗦𝗧𝗜𝗖𝗢, 𝗕𝗥𝗔𝗖𝗖𝗜𝗔𝗡𝗢!

Carica altri