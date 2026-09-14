A VEJANO, “FAMIGLIE AL CENTRO” – SECONDO INCONTRO

Dal profilo Facebook del comune di Vejano

Prosegue il progetto “Famiglie al Centro”, promosso dai Comuni del distretto, con Vetralla capofila, in collaborazione con le associazioni Il Cerchio, Il Mosaico e Juppiter.

Si è svolto ieri, a Ronciglione, il secondo appuntamento del ciclo di eventi formativi dedicati alle famiglie.

Protagonista dell’incontro è stato Terry Grassi, psicologo e psicoterapeuta, che ha affrontato il tema della genitorialità attraverso una riflessione su “Genitori imperfetti, figli…”.