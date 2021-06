Le bolle di sapone di Ivan Peretto in scena a Piansano

Dopo il rinvio della data prevista lo scorso autunno a causa dell’emergenza sanitaria, domenica 27 giugno 2021 a Piansano va finalmente in scena lo spettacolo “Bubble Concert”, un vero e proprio concerto di bolle di sapone con l’artista Ivan Peretto. Appuntamento alle ore 19 in Piazza Lucia Burlini, con ingresso gratuito e accesso regolato in osservanza delle norme di prevenzione anti Covid-19.

Sul palco di Piansano, Ivan Peretto darà una dimostrazione di tutta la sua maestria creando, a ritmo di musica (chitarre, sax, violino e altri strumenti), magiche bolle di sapone. Nel corso dello spettacolo, non mancheranno inoltre colpi di scena che accresceranno il livello di comicità e divertimento.

L’evento rientra nell’ambito di “Piccoli Comuni si raccontano”, rassegna di teatro, musica, danza e incontri promossa per il secondo anno dalla Regione Lazio in collaborazione con Atcl, l’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, e LazioCrea. Un programma che coinvolge numerose località al di sotto dei cinquemila abitanti in tutto il territorio regionale.

“Con l’arrivo dell’estate, anche Piansano riparte e vuole farlo offrendo alla popolazione interessanti eventi a cui partecipare in totale sicurezza – afferma il sindaco Roseo Melaragni – Sono certo che lo spettacolo di Ivan Peretto sarà un momento di grande divertimento e meraviglia per grandi e piccoli. Invito tutti al rispetto delle regole, perché la pandemia purtroppo non è ancora finita, ma dopo un periodo durissimo i cittadini hanno grande voglia di uscire e socializzare in serenità. Ringrazio la Regione Lazio, Atcl e LazioCrea grazie a cui anche il nostro Comune fa parte di una rete culturale di assoluta qualità”.