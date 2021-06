Cerveteri, un’estate piena di impegni per il Gruppo Comunale di Protezione Civile

Si avvicina una stagione estiva di lavoro intenso per il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri coordinato dal Funzionario Renato Bisegni. Come ogni anno, i Volontari e le Volontarie del Gruppo moltiplicheranno su più fronti il loro impegno, con servizi speciali senza mai tralasciare le attività ordinarie.

Prosegue, così come avviene durante l’intero arco dell’anno, la Campagna Antincendio: sono 4 i mezzi a disposizione del Gruppo. Nel dettaglio, 3 pick-up e una autobotte.

Riparte anche la campagna di assistenza in spiaggia lungo l’arenile di Campo di Mare. Un servizio studiato diversamente rispetto al passato: pattugliamento a riva effettuato a piedi da personale soccorritore, dotato di defibrillatore e occorrente per attività di primo intervento e gommone in mare, che coprirà lo specchio d’acqua compreso tra Torre Flavia e la base di Furbara per garantire assistenza ad eventuali imbarcazioni o natanti in difficoltà.

Continuano inoltre le attività di assistenza alla popolazione, attraverso la consegna di pacchi di generi alimentari, presidi DPI e farmaci da banco alle persone che ne fanno richiesta e le attività di ricerca di persone disperse in aree boschive. Anche in questo caso, in servizio con il Gruppo Comunale di Protezione Civile, enduristi e 8 unità cinofile con rispettivo conduttore.

“Auguro a Volontari e Volontarie e al nostro Funzionario Renato Bisegni un buon lavoro, certo che anche durante questa estate con la loro professionalità e attività rappresenteranno una fonte di sicurezza e affidamento per tutta la collettività – dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – in particolar modo durante le fasi più dure dell’emergenza sanitaria, hanno più volte dimostrato quanto la loro attività sia preziosa per la collettività. Il nostro è un territorio estremamente vasto, dove un lavoro e una presenza costante sono fondamentali, soprattutto nei periodi estivi quando con l’arrivo di villeggianti e visitatori la popolazione aumenta sensibilmente e di pari passo anche le necessità di tutti. A loro tutti, il mio ringraziamento per il supporto continuo in favore della nostra città”.