INCONTRI di Ivano Petrucci

L’inaugurazione del murales si è tenuta a Piazza della Piscina – Manziana(Roma), il 15 maggio scorso.



INCONTRI è un’opera realizzata è appoggiata dall’amministrazione comunale di Manziana e con il finanziamento della Regione Lazio.



La manifestazione è iniziata con le parole del Vicesindaco Massimo Piras che, in particolare, illustra il Bando della Regione Lazio volto alla riqualificazione di aree trascurate della periferia di Roma, nonché dei borghi e paesi del Lazio.

Segue l’intervento dell’Assessore Marco Cavalieri che spiega l’origine del titolo dell’opera (Incontri) e la descrive come un incontro tra artista e cittadini, finalizzata ad arricchire di colori il luogo e ad impedire scritte e atti vandalici così come già avvenuto nel sottopasso dell’edificio del comune(stesso artista).



Marta Leonori, Consigliera della Regione Lazio e capogruppo PD, ricorda come grazie alla legge di stabilità 19/20 fu istituito un fondo per le STREET ART che ha permesso la realizzazione di questo murales e di molti altri.

La STREET ART è una delle espressioni artistiche del XXI che affonda le radici nei dipinti murali dell’arte antica, rigenerando spazi collettivi di incontro tra le persone.



Interviene quindi l’artista del murales, Ivano Petrucci, che presenta la sua opera come modello di incontro e riqualificazione e sottolinea come siano stati utilizzati materiali ecosostenibili della AIRLITE.

Racconta che già durante l’esecuzione dei dipinti la piazza si era trasformata in un luogo di incontro per I cittadini che venivano a seguire con interesse lo sviluppo del suo lavoro, accogliendolo con gesti gentili e generi di conforto.

Ivano Petrucci specifica che la sua opera rappresenta i luoghi simbolo di Manziana, evidenziando una spazialità aperta verso la natura e la storia (fontana del Vignola) ed il tema del viaggio come ulteriore forma di scoperta e di incontro (un ragazzo con uno zaino tridimensionale).

Il murales trasforma idealmente una barriera architettonica in cemento in uno spazio libero e aperto, capace di portarti in un’altra dimensione.

Il consigliere Emiliano Minnucci fa un augurio: “ricominceremo ad incontrarci dopo il COVID…!” e continua dicendo che il tema INCONTRI apre una fase nuova e piena di speranze ma soprattutto molto positiva.



Interviene poi il tecnico di AIRLITE Massimo Bernardoni, che parla delle vernici e del materiale utilizzato per realizzare il murales, e spiega che questi prodotti hanno lo scopo di migliorare la qualità dell’aria, eliminando agenti inquinanti presenti…perciò in questo caso diminuendo l’inquinamento dalle pareti.



Conclude la presentazione il Sindaco Bruno Bruni, ringraziando tutti ed in particolare Marta Leonori per aver permesso la riqualificazione della Piazza. Ha aggiunto, poi, che l’amministrazione di Manziana ha partecipato arricchendo il luogo di alberi particolarissimi chiamati “spacca sassi” per trasmettere il messaggio di “CONDIVISIONE E PARTECIPAZIONE”, molto caro allo stesso Sindaco e alla sua Giunta.

il Sindaco Bruno Bruni conclude impegnandosi ad arricchire ulteriormente con iniziative simili le pareti e i muri di Manziana.



La manifestazione si è conclusa con un dibattito tra artisti riguardante le problematiche e le difficoltà di successo di ogni singolo artista nel corso della sua carriera.

articolo di Martina Rosa(LAGONE)