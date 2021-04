Viterbo, investimenti per strade e verde

Sono 5 i milioni di euro per asfaltare le strade e 800 mila euro per l’appalto del verde pubblico. la giunta comunale ha dato il via libera al bilancio di previsione. L’assessore comunale Enrico Maria Contardo ha evidenziato come si tratti di 5 milioni in mutui che saranno impiegati per le strade e ben 800 mila euro per il verde pubblico, a fronte dei 450 mila euro degli anni precedenti. Ovviamente la manovra ha dovuto fare i conti con la pandemia, ma è nei tempi e permetterà agli uffici di lavorare al meglio. Inoltre, inserito nel bilancio di previsione anche l’acquisto dei nuovi bus della Francigena. Verranno acquistati i primi 4 con 552 mila euro.