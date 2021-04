Vaccini Pfizer, a Viterbo si va verso il tutto esaurito

Prenotazioni vaccini anti-Covid, i centri Pfizer della Tuscia stanno andando verso il tutto esaurito. Almeno fino al 31 maggio, in base alle dosi ora a disposizione. Una situazione che si sbloccherà solo con l’arrivo di nuovi approvvigionamenti. Per ora i posti a disposizione per gli appuntamenti iniziano a scarseggiare. Il primo effetto è stato registrato, già un paio di giorni fa, alla casa della salute dei Bagnoregio. “Ad oggi – informava il 6 aprile l’amministrazione comunale – le prenotazioni vaccini Covid-19 per Bagnoregio sono sospese, in quanto la struttura ha raggiunto il limite massimo di prenotazioni”. Nella Tuscia i centri Pfizer sono otto: gli ospedali di Acquapendente, Civita Castellana, Viterbo e Tarquinia, le case della salute di Bagnoregio e Soriano nel Cimino, il poliambulatorio di Bolsena e il Sant’Anna di Ronciglione.