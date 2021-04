Ronciglione, due etti di “roba” in macchina

I Carabinieri di Ronciglione insieme a quelli del Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Viterbo, hanno fermato un’auto in zona rossa e quindi sottoposta a restrizioni. Il controllo per verificare i motivi di necessità e urgenza ha portato i carabinieri a un controllo supplementare del soggetto. Dalla perquisizione personale hanno trovato occultati due etti di hashish; altri 15 grammi di foglie essiccate di marijuana oltre ad un bilancino di precisione per confezionare le dosi sono successivamente stati trovati nella casa del fermato, che è stato denunciato in stato di arresto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Viterbo.