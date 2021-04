Nas sui bus, cinque casi a Viterbo

Carabinieri Nas, 693 controlli anticovid su mezzi di trasporto pubblico in tutta Italia, positivi al virus 26 tra bus e treni locali. Effettuati 756 tamponi di superficie in mezzi di trasporto e stazioni, dalle macchinette obliteratrici alle maniglie e barre di sostegno per i passeggeri ai pulsanti di richiesta fermata.

Nell’ambito delle ispezioni condotte su automezzi delle linee di trasporto pubblico nelle provincie di Viterbo e Rieti, sono stati eseguiti anche tamponi all’interno delle vetture.

A seguito delle risultanze analitiche ottenute dal laboratorio dell’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale del Lazio, sono emerse 9 positività rispettivamente riconducibili a 5 casi su Viterbo e 4 su Rieti individuati su bus impiegati nei servizi di trasporto municipale.