Volley Life Academy, Eccellenza under 17, successo casalingo

Dopo il successo nella partita di andata, i ragazzi della Volley Life Academy si ripetono contro i pari età della Noinet Volley Ladispoli, nella quinta giornata del campionato maschile di Eccellenza Regionale Under 17. Un successo che premia la squadra di Viterbo che, con una partita in meno, raggiunge in testa alla classifica il Volley Santa Monica e l’Armundia Virtus Roma.

Oggi la squadra di Viterbo ha prevalso per 3-0 (25-22; 25-14; 25-17) in una partita giocata nel consueto clima di sportività che caratterizza la pallavolo.

Barbara De Benedetti schiera la Volley Life Academy con Piergentili palleggiatore e Mancini L. opposto, Rus e Chiodi schiacciatori, Ianigro e Marino centrali, libero Volpe, con Gillocchi, Ragnoni, Mura, Citti e Mancini C. pronti ad entrare per dare il loro contributo. D’Arienzo Fabio Maria risponde schierando la Noinet Volley Ladispoli con Notarangelo palleggiatore e Agostini opposto, Bosco e Bombardieri schiacciatori, Anselmucci e Paris centrali, libero Chiola, avendo a disposizione anche Bocchini e Sagazio. Arbitra la partita Claudia Beatrice Falzi.

Il primo set parte con un parziale di 5-1 per la Volley Life Academy che però perde subito lo slancio, commettendo troppi errori in battuta e in ricezione e subisce il recupero della Noinet Volley con un testa a testa che si protrae fino alla fine del set. Il secondo e il terzo set vedono la squadra viterbese sempre in vantaggio e si chiudono entrambi con un ampio vantaggio. La partita di oggi ci mostra ancora una volta il buon potenziale della Volley Life Academy che, forte di un ricco organico, riesce a portare a casa il risultato pur non giocando al meglio e commettendo troppi errori, soprattutto in battuta.

Le prossime partite saranno senz’altro delle ottime occasioni per fare meglio: appuntamento quindi a giovedì 8 aprile contro la Pallavolo Civitavecchia e a domenica 11 aprile contro il Volley Santa Monica di Ostia.