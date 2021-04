Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti ha firmato l’ordinanza per «scongiurare l’emergenza rifiuti». Oltre ad indicare le destinazioni sul territorio, il documento ordina alla municipalizzata dei rifiuti di Roma, Ama, «di porre in essere entro 20 giorni tutti gli adempimenti per l’avvio della procedura di gara per la selezione di impianti di conferimento all’estero». Al Campidoglio e ad Ama si “ordina entro 30 giorni di trasmettere un piano impiantistico ai fini dell’autosufficienza.