Autismo, a Viterbo il Palazzo papale si tinge di blu

Palazzo papale si illumina di blu, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, che ricorre domani 2 aprile, istituita nel 2007 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Come ogni anno – ha spiegato il sindaco Giovanni Maria Arena – la città di Viterbo vuole mostrare la propria solidarietà e al tempo stesso contribuire alla promozione della conoscenza di una tematica così delicata che riguarda da vicino migliaia di famiglie in Italia. Ringrazio l’Anci che ogni anno coinvolge tutti i comuni italiani per aderire a questa iniziativa. I monumenti più rappresentativi delle nostre città si illuminano di blu. Quest’anno, grazie alla nuova associazione, Angsa Viterbo aps, che ringrazio, possiamo contribuire con un ulteriore segnale di vicinanza”. E proprio su questo si addentra l’assessore ai servizi sociali Antonella Sberna, che spiega: “Il Comune di Viterbo, tramite l’assessorato ai servizi sociali, ha deciso di sostenere un’importante iniziativa promossa e gestita della neonata sezione Angsa Viterbo aps, ovvero la realizzazione di un apposito opuscolo informativo, che l’associazione ha distribuito in alcune scuole di Viterbo e della provincia, spiegato con un linguaggio molto semplice e iconico, per farlo comprendere al meglio da tutti i bambini. Un modo diretto e immediato per far capire ai più piccoli cosa significhi nella realtà avere un compagno di scuola o un piccolo amico con questa problematica. Con piccole accortezze si può fare molto a livello di inclusione e socializzazione. Un bellissimo messaggio in concomitanza con questo importante appuntamento che ricorre domani, che l’amministrazione ha ritenuto giusto non solo patrocinare, ma anche sostenere. Per questo e non solo, ci tengo a ringraziare la presidente Angsa Viterbo aps Paola Lanchi per il suo forte impegno garantito da sempre a sostegno delle famiglie dei ragazzi con il disagio dello spettro autistico. Un‘iniziativa questa che si svolge in concomitanza con la pubblicazione dell’avviso pubblico emanato da pochi giorni dal Comune, i cui termini scadono il prossimo 30 aprile e che riguarda il sostegno alle famiglie dei minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età. L’attenzione e la sensibilità verso queste tematiche devono essere sempre garantite, soprattutto da chi ha la responsabilità istituzionale”.

“Il palazzo papale, monumento che racchiude gran parte della storia della nostra città – ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini – torna a distanza di pochi giorni a illuminarsi per un’altra nobile causa. Dopo la giornata mondiale dedicata all’endometriosi dello scorso 27 marzo, domani, 2 aprile, giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo, si tingerà di blu. E resterà illuminato per l’intero weekend”.