Fabrica di Roma, coppia denunciata per furti seriali

I Carabinieri di Fabrica di Roma, dopo oltre due anni di indagini hanno individuato e denunciato una coppia originaria di Roma che nel 2018 rubò in una gioielleria un astuccio con all’interno oltre 70 catenine in oro..Il Comandante di Stazione ha scambiato opinioni con i suoi colleghi della provincia di Roma che hanno subito furti con modalità simili, fino a ottenere foto decenti a seguito di altro furto, estrapolate dai video; una volta avute le foto i Carabinieri le hanno confrontate con le Banche Dati e hanno ottenuto una rosa di sospettati che hanno sottoposto al titolare della gioielleria, e questi anche a distanza di tempo li ha riconosciuti. Quindi i carabinieri di Fabrica di Roma hanno identificato la coppia e denunciata per il furto alla gioielleria e autori di diversi altri furti in modalità simili nella zona che ora sono al vaglio delle indagini.