Soriano nel Cimino, appuntamenti in onore di Dante Alighieri

Un viaggio a ritroso nel tempo, un cammino alla scoperta del sommo poeta.

Al via la prima delle numerose iniziative per ricordare la figura di Dante Alighieri, in occasione dei 700 anni dalla sua morte.

Gli eventi, organizzati dall’associazione Soriano Terzo Millennio con il patrocinio del Comune di Soriano, prendono il via oggi 25 marzo alle ore 17.00 in streaming online, con il “Dantedì, in viaggio nel misterioso mondo di Dante Alighieri”.

Un primo appuntamento che inaugura una lunga serie di incontri, in programma fino a settembre, che guideranno gli spettatori alla scoperta di aspetti meno conosciuti della figura di Dante e delle sue opere.

Un’occasione preziosa per conoscere e apprezzare una volta di più uno dei poeti più celebri e importanti della storia.

Tantissimi gli ospiti che renderanno omaggio all’Alighieri con conferenze, presentazioni, giornate studio e laboratori didattici. I primi appuntamenti in programma sono per il 27 marzo con il giornalista Beniamino Mechelli e il 17 aprile con il professor Gianluca Zappa.

Un progetto fortemente voluto dagli organizzatori che – nonostante il difficile periodo – hanno programmato numerose iniziative culturali rivolte agli adulti e anche ai bambini.