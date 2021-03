Calcio, gli impegni di Viterbese, Monterosi e Flaminia

Fischio d’inizio domenica alle 15 per la Viterbese, che ospita il Potenza. Per la squadra gialloblù, che viene dal pareggio esterno in casa del Foggia, serve un riscatto fra le mura amiche dopo la sconfitta patita dieci giorni fa contro la Juve Stabia. In serie D al Martoni la capolista Monterosi ospita il Nola, anche in questo caso si comincia alle 15. Nell’altro girone impegno al Madami per la Flaminia Civvita Castellana, che ospita Scandicci. Per la squadra di Roberto Rambaudi servono punti pesanti per uscire dalla zona calda della classifica.