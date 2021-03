“Mi stanno ammazzando!”. Ma era una sfida “social”

Ha chiamato il 112 con voce flebile e spaventata: «Aiuto, mi stanno ammazzando! », poi ha fatto cadere la linea. Ma era solo una sfida digitale. È accaduto venerdì sera a Villanova D’Asti: una dodicenne ha telefonato ai carabinieri, che subito hanno inviato tre pattuglie nell’abitazione della ragazzina. Per scoprire però che si trattava di un gioco social: una sfida su Youtube lanciata in Francia nella quale si invitano i partecipanti a chiamare soccorsi per poi filmare quello che avviene. La vicenda è stata segnalata al Tribunale per i minori di Torino.