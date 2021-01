L’influenza stagionale in Italia è ancora ferma al palo. Complici probabilmente le misure precauzionali per il Covid, il livello di incidenza nella settimana 28 dicembre-3 gennaio è ancora sotto il livello basale, come in autunno. Quasi 4 volte meno rispetto all’epidemia influenzale del 2019. È quanto emerge dall’ultimo bollettino InfluNet dell’Istituto superiore di sanità. L’incidenza attuale è pari a 1,4 casi per mille assistiti, mentre nella scorsa stagione in questa stessa settimana il livello di incidenza era pari a 4,9 casi per mille assistiti. Osservando le curve di crescita delle precedenti stagioni è evidente l’anomalia: proprio in queste settimane, di solito, si assiste all’impennata di casi, verso il picco a fine gennaio o inizio febbraio, mentre la curva del 2020 è piatta se non addirittura in leggera discesa.