Disagi sulle strade e la grande beffa di una montagna innevata come non si ricordava da tempo, ma off limits per gli sciatori

Abetone (Pistoia), 1 gennaio 2021 – Sa proprio di beffa la nevicata record che ha portato due metri di coltre bianca all’Abetone. Sarebbe stata manna dal cielo per la stagione sciistica, se ce ne fosse una. La speranza è che non tutto sia perduto e che presto le piste possano tornare a essere accessibili, ovviamente con il rispetto delle norme anticovid.

La nevicata ha portato in dote un paesaggio indimenticabile, ma anche tanti problemi, perfino a chi con la neve è abituato a convivere da sempre. Disagi sulle strade, anche per la caduta di molti alberi, e per la mancanza di energia elettrica in alcune zone. I vigili del fuoco sono arrivati in massa, con rinforzi anche da Prato, Firenze e Massa Carrara.

Per Giacomo Buonomini, assessore alla Protezione Civile del Comune di San Marcello Piteglio, “il meteo ha prodotto nelle ultime ore numerose situazioni critiche sul territorio-recita il comunicato emesso-in particolare: interruzione di varie strade, accumuli straordinari di neve in diverse frazioni, mancanza di corrente elettrica in varie frazioni. Nella giornata sono stati effettuati interventi di ripristino della viabilità da parte del Comune, della Provincia e dell’Anas, mentre Enel sta operando fin dalle prime ore della mattina per riparare i numerosi guasti alla rete elettrica. Attualmente i problemi significativi non ancora risolti ma in lavorazione sono per l’elettricità nelle frazioni di Prunetta, Prataccio e nei pressi di via Pascoli a San Marcello”.

Sulla Provinciale Popiglio–Fontana Vaccaia stanno intervenendo per la rimozione delle piante e la spalatura due squadre dei Vigili del Fuoco in collaborazione con la Provincia, è prevista la riapertura completa del tratto fino a Pian degli Ontani nelle prossime ore. La strada di accesso al cimitero di Mammiano sarà ripristinata nella giornata di domani, quelle di accesso a Pratorsi e alla Foresta del Teso sono attualmente inagibili, necessitando di piccoli interventi di taglio piante e della spalatura neve, che saranno effettuate subito dopo la chiusura degli interventi nelle frazioni. Ulteriori tagli di piante in località sparse saranno effettuate nella giornata di domani.

A Prunetta sabato mattina sarà effettuato un intervento straordinario di rimozione neve dalla sede stradale interna al centro abitato, si raccomanda di togliere tutte le auto posteggiate lungo la strada provinciale.

(La Nazione)