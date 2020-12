Situazione preoccupante anche in Francia: verso un’estensione del coprifuoco nelle zone più colpite. Il Brasile supera i 7,5 milioni di persone colpite. Fauci alla Cnn: “Picco Usa fuori controllo”, Biden denuncia ritardi nella distribuzione dei vaccini

La Francia verso un’estensione del coprifuoco nelle zone più colpite

“Escludiamo un nuovo lockdown, sia a livello nazionale, sia a livello regionale”: lo ha detto in diretta tv al telegiornale di France 2 il ministro della Salute francese, Olivier Véran. Véran ha parlato di una “concertazione” in vista della scelta di anticipare l’inizio del coprifuoco – dalle 20 alle 18 – nelle regioni più a rischio. Sono stati 11.395 i nuovi casi di Covid-19 in Francia nelle ultime 24 ore, secondo i dati di Santé Publique France. Le vittime negli ospedali sono state 384, alle quali vanno sommate le 585 degli ospizi negli ultimi 4 giorni. Il totale dei morti dall’inizio della pandemia supera quota 64.000.

Nuovo record di contagi in Regno Unito

Nuova impennata dei contagi da coronavirus in Gran Bretagna, e secondo record consecutivo: oltre 53mila casi registrati nelle ultime 24 ore. Appena ieri era stato raggiunto il record di oltre 41mila casi. I nuovi decessi sono stati 414, rispetto ai 357 del giorno precedente.

Fauci alla Cnn: “Picco dei contagi fuori controllo”

Il picco dei contagi da Covid-19 negli Stati Uniti è ormai “fuori controllo sotto molti aspetti”. È quanto ha evidenziato il virologo Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale per le malattie infettive e le allergie (Niaid). “Siamo di fronte a un picco dei casi fuori controllo sotto diversi aspetti”, ha affermato Fauci intervistato dalla Cnn, sottolineando che gli Stati Uniti sono in netto ritardo nella distribuzione dei vaccini.

Il professore, esperto di riferimento della task force anti-coronavirus della Casa Bianca, ha inoltre spiegato che i dati epidemiologici nel mese di gennaio potrebbero essere di gran lunga peggiori rispetto a quelli di dicembre, complici le festività natalizie. “Il pericolo – ha spiegato Fauci – è che all’attuale aumento dei contagi si sovrappongano gli effetti legati alle feste di fine anno. Quando si permette a un gran numero di persone di viaggiare, cenare al chiuso e all’interno di locali poco areati, allora ci si ritrova nei guai. Spero che questo non avvenga – ha aggiunto il virologo – ma è molto probabile”

El Pais: “Infermiera spagnola positiva dopo aver somministrato il vaccino”

Un’infermiera spagnola è risultata positiva al coronavirus 24 ore dopo aver somministrato la prima dose del vaccino di Pfizer/BioNTech. Lo riporta El Pais: la donna faceva parte del team impegnato da domenica nella somministrazione del vaccino nella casa di riposo ‘Balafia I’ a Lleida. Le altre quattro persone che lavoravano con l’infermiera sono state messe in isolamento così come i 66 ospiti della struttura

Biden: “Vaccini in ritardo”

Joe Biden lancia un monito all’amministrazione Trump per i ritardi sul fronte della distribuzione dei vaccini e annuncia il suo piano per vaccinare rapidamente più persone possibile. Biden sottolinea anche come la situazione sul fronte dei contagi e dei decessi negli Usa è prevista “tragicamente” in peggioramento nelle prossime settimane. Le previsioni erano di 20 milioni di americani vaccinati entro la fine dell’anno.

Kamala Harris si vaccina in diretta: “Ok facciamolo”

La vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha ricevuto a Washington la prima dose del vaccino Moderna contro il coronavirus. Le immagini sono state diffuse in diretta televisiva e online, e la democratica ha commentato: “Letteralmente, si tratta di salvare delle vite. Chiedo a tutti, quando sarà il vostro turno, di farvi vaccinare. Riguarda la sicurezza della vostra vita, di quella dei vostri familiari e della vostra comunità”. Harris ha anche sottolineato la sicurezza dei farmaci e detto che il marito, Doug Emhoff, sarebbe stato vaccinato poco dopo. Il presidente eletto Joe Biden è stato vaccinato una settimana fa.

New York, niente sfratti per altri due mesi

Lo Stato di New York, intanto, ha approvato una norma che vieta gli sfratti per almeno altri 60 giorni, anche per chi è indietro con il pagamento dell’affitto. La legge è stata approvata a grande maggioranza e punta a far fronte all’emergenza pandemia. La norma attualmente in vigore è in scadenza alla fine del 2020 e la nuova misura copre quindi i primi due mesi del 2021.

In Brasile oltre 7,5 milioni di casi

Il Brasile supera i 7,5 milioni di casi ufficiali di Covid-19. Con 25.490 contagi nelle ultime 24 ore, i casi sono saliti a 7.506.890, secondo la stampa locale. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 495, per un totale di 191.641 dall’inizio della pandemia.

