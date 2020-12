“Sei pagata per fare il tuo lavoro, fallo in silenzio senza cercare notorietà, altrimenti cambia mestiere”

“Stai solo facendo spettacolo”

sono solo due dei tanti commenti rivolti contro Claudia Alivernini, la dipendente dello Spallanzani che ha ricevuto per prima il preparato Pfizer contro il Covid 19

Insultata brutalmente per aver fatto il vaccino. Da “vediamo quando muori” al furto d’identità, è pioggia di brutti commenti nei confronti di Claudia Alivernini, l’infermiera 29enne dello Spallanzani che per prima, due giorni fa, ha ricevuto il vaccino contro il Covid-19. La giovane di certo non si aspettava di ricevere così tanta cattiveria. Tanto che, amareggiata, è stata costretta a chiudere i suoi account social. Su Instagram, però, sono nati diversi nuovi profili con le sue foto e il suo nome: come riporta Il Messaggero, l’infermiera starebbe pensando di denunciare il tutto alla polizia postale.

Ma anche se non direttamente sui suoi social, gli insulti non accennano ad arrestarsi. Basti vedere il profilo Twitter @perchetendenza, che svela i temi più caldi di cui si parla. In tendenza c’è anche Claudia Alivernini, “assieme alla professoressa Maria Rosaria Capobianchi e all’operatore sociosanitario Omar Altobello”, recita il tweet del profilo. Ma a essere presa di mira è soprattutto la giovane infermiera.

“Sei pagata per fare il tuo lavoro, fallo in silenzio senza cercare notorietà, altrimenti cambia mestiere” e “Stai solo facendo spettacolo” sono solo due dei tanti commenti che ha ricevuto. Diverse, però, le voci fuori dal coro: c’è anche chi scrive “Sposami, Claudia!”.

(La Repubblica)