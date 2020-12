Bracciano, inaugurato oggi il nuovo cortile della scuola primaria Tommaso Tittoni

Bracciano, 19 Dicembre 2020.

Inaugurato alle 11.00 di oggi il nuovo cortile della scuola primaria Tommaso Tittoni di Bracciano.

A tagliare il nastro la dirigente scolastica, Lucia Lolli, e il sindaco, Armando Tondinelli. La breve e sobria cerimonia si è svolta alla presenza di alcuni componenti del coniglio di istituto, dell’assessore alla pubblica istruzione, Roberta Alimenti, dell’assessore alla cultura, Roberta Alimenti. Il Primo Cittadino ha dichiarato che: “Siamo felici di consegnare quest’opera ai bambini. E’ stata una decisione sofferta quella di tenere chiuso il giardino per tanto tempo, ma con quest’intervento, costato 90 mila euro, ora i bambini avranno un luogo, nuovo, sicuro e bello per giocare. Il prossimo impegno è la tinteggiatura dell’ala più antica. Ritengo infatti importante lavorare per riqualificare quest’importante ed antico edificio, senza costruire una scuola nuova, che non potrebbe mai sostituire questa per la funzionalità e la bellezza”. La scuola elementare di Bracciano è infatti ospitata in uno degli edifici più antichi e caratteristici presenti nel centro di Bracciano; la struttura ha un’ala pregevole costruita agli inizi del Novecento, che costeggia via Garibaldi e piazza Dante, successivamente, intorno agli anni Cinquanta è stata poi costruita l’ala compresa tra via Principe di Napoli, viale Regina d’Italia e via Armellini. Felice e soddisfatta la dirigente scolastica, Lucia Lolli, tagliato il nastro ha detto: “Sono felice che i bambini da gennaio tornino a giocare all’aperto, ringrazio come sempre le mie professoresse che lavorano tanto per la scuola, in particolare l’insegnante Orecchioni. Presto saranno inaugurate tante altre nuove strutture”. Ringraziamenti e felicitazioni per il nuovo giardino anche da parte della presidente del Consiglio di Istituto Elise Capasso.

Cinzia Orlandi