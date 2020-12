Vallerano, al via i PUC

Il comune di Vallerano è pronto per avviare i progetti di lavori socialmente utili per i percettori del reddito di cittadinanza.

L’avvio è reso possibile grazie al lavoro efficace e tempestivo dei servizi sociali guidati dal consigliere preposto Ilenia Pizzi e dal sindaco Adelio Gregori.

“Sono felice che anche il nostro Comune sia riuscito in breve tempo ad avviare i progetti che porteranno avanti alcuni nostri concittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza. L’idea coinvolge diverse persone che si renderanno disponibili a svolgere attività in vari ambiti ed è a loro che va il mio più caloroso in bocca al lupo per questa nuova avventura” dichiara il sindaco Gregori.

Le persone coinvolte hanno ricevuto un’adeguata informazione al fine di portare un contributo fattivo per tutta la comunità valleranese.

Il consigliere Pizzi: “Ringrazio personalmente tutto il personale dei servizi sociali grazie al quale è stato possibile avviare in maniera celere i progetti. Mi unisco, inoltre, agli auguri del Sindaco rivolti ai percettori del reddito di cittadinanza. Lo abbiamo detto più e più volte che non lasceremo indietro nessuno e anche in questo caso io, il Sindaco e tutta l’amministrazione comunale saremo accanto alle persone coinvolte affinché il servizio da loro effettuato possa essere apprezzato ed elogiato dalla comunità tutta”.

I progetti riguarderanno principalmente la manutenzione delle aree verdi e degli spazi pubblici. Gli ambiti coinvolti in realtà sono più numerosi e riguardano soprattutto il sociale, ma alcuni progetti relativi a questo aspetto in questo momento storico non potranno partire a seguito dell’emergenza Covid-19. Tra questi sottolineiamo il supporto che verrà dato al nucleo della protezione civile di Vallerano che invece inizierà a breve.

I lavori socialmente utili sono un ottimo strumento affinché gli aventi diritto ad una forma di sostegno economico, come quella del reddito di cittadinanza, possano contribuire fattivamente alla realizzazione dei progetti sopracitati.