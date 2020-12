Vauro ironizza su Salvini e il permaloso la prende male: “Mi fa pena”

Il leader della Lega collegato con L’Aria di domenica, su La7, per una lunga chiacchierata con Myrta Merlino reagisce male ad una vignetta dell’artista

Botta e risposta: Scintille in tv tra Vauro e Matteo Salvini. Il leader della Lega è collegato con L’Aria di domenica, su La7, per una lunga chiacchierata con Myrta Merlino su governo, dialogo con Conte, emergenza coronavirus, Recovery Fund. Alla fine, prima dei saluti, c’è spazio per la vignetta di Vauro, presenza fissa in trasmissione.

“Da me vi aspettate chissà cosa, io sono un buonista e mi sono ricreduto. Voglio andare incontro a Salvini”, dice Vauro introducendo il suo disegno. “Perché prendersela con lui? In fondo è solo un orchetto di peluche”, aggiunge mostrando la vignetta in cui Salvini è rappresentato nel disegno come un pupazzo. “Se lo giri -aggiunge- fa anche il ruttino”.

“Non mi fa ridere, sarà che sono limitato…”, dice Salvini. “Il signore che avete in studio non fa ridere, mi fa pena, le mando un abbraccio”, aggiunge.

Beh, su chi fa pena tra i due si potrebbe aprire un dibattito. E non è così scontato che da compatire sia Vauro…

