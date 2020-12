Un abc politico per cattolici e laici e la brutta bestia della censura

Caro direttore

leggo un tweet del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, se non sbaglio cattolico, che ha fatto rimuovere i manifesti dell’associazione “Pro Vita e Famiglia” contro l’uso della Ru486 «perché i manifesti miravano a ingenerare allarme per la salute e la vita delle donne che ne facciano uso» (copio le parole del sindaco). A me questa sembra una censura bella e buona; il sindaco sarà in buona fede, ma mi sembra che ci stiamo incanalando verso un “pensiero unico” che non fa bene a nessuno, soprattutto a chi non segue questa scia facilmente influenzabile. Direttore non crede che dovremmo rivedere anche l’abc dei cattolici in politica?

Marco Sostegni, Vinci (Fi)