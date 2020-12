Europa League, Cska Sofia-Roma 3-1: giallorossi ko in Bulgaria

La squadra di Fonseca, già certa della qualificazione ai sedicesimi come prima del gruppo A, cade sotto i colpi di Sowe (doppietta). A segno Milanese

Squadre in campo – CSKA in completo rosso, Roma in completo bianco

CSKA Sofia (3-4-1-2): Busatto; Antov, Mattheij, Zanev; Yomov, Youga, Geferson, Mazikou; Tiago Rodrigues; Sowe, Sankharé. All.: Akrapovic.

Roma (3-4-2-1) Boer; Fazio, Kumbulla, Juan Jesus; Bruno Peres, Diawara, Milanese, Bamba; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral. All. Fonseca.

Arbitro: Peljto (Bos).

La Roma, già qualificatasi per i 16’ di finale come prima, chiude il proprio girone di Europa League sfidando a Sofia il CSKA.

Anche per l’occasione Fonseca schiera praticamente tutte le riserve con un solo titolare, Pedro, squalificato in campionato.

Largo anche a 3 “Primavera”, il portiere Boer, l’ala destra Bamba, che gioca a sinistra al posto di Calafiori, indisponibile dell’ultima ora causa una gastroenterite, e Milanese, alla terza presenza in giallorosso dopo i due spezzoni collezionati proprio in Europa nella doppia sfida con il Cluj. In panchina si rivede Smalling dopo l’infortunio al ginocchio. Probabile che giochi nella ripresa per testare il proprio recupero in vista di Bologna. A Sofia piove a tratti e ci sono 7°. Terreno in discrete condizioni.

Curiosità – Il CSKA nei due precedenti a Sofia con la Roma ha sempre perso: 0-1 nella stagione 1983/84 e 0-3 nel 2009/10. L’ultima vittoria interna con un’italiana risale a 45 anni fa: 2-1 alla Juventus il 17/9/1975. Quella è stata anche l’ultima vittoria in assoluto con un’italiana. Dopo non ha più vinto nei successivi 12 confronti. La Roma non subisce gol da squadre bulgare da 477′. L’ultimo a segnare ai giallorossi è stato Ivanov del Dunav Rose l’1/10/1975. IL CSKA non ha mai segnato alla Roma in 5 confronti.

