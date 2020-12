Maltempo nel nostro territorio. Tutti all’opera con lavoro di squadra

Mobilitati Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale e Protezione Civile

“Un lavoro di squadra tra Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale e Protezione Civile per fronteggiare il maltempo che non ha risparmiato il nostro territorio”,

ha dichiarato il Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, Claudio Pierangelini.

La pioggia forte ed il vento sferzante che da ieri si sono abbattuti nel nostro territorio hanno causato diversi danni e situazioni di pericolo. Per qualche ora alcuni quartieri di Bracciano sono rimasti senza acqua per un guasto causato proprio dal maltempo. Molte arterie principali e secondarie si sono allagate, tra cui via del Lago e la Circumlacuale. Hanno così lavorato tra la zona di Manziana, Bracciano e di Vigna di Valle, fino al confine con il Comune di Trevignano, per l’intera giornata di lunedì e dalle 5.00 di questa mattina due pattuglie del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Bracciano-Manziana e due squadre della Protezione Civile, coordinate dal Comandante Claudio Pierangelini, che detto: “Ringrazio, come sempre gli i volontari della Protezione Civile e della Polizia Locale per il loro impegno, ma ovviamente abbiamo lavorato e stiamo lavorando in sinergia con le pattuglie dei Carabinieri e con le squadre dei Vigili del Fuoco, proprio per riuscire a fronteggiare tutti insieme al meglio le tante criticità che il maltempo sta causando, ora vediamo come evolverà la situazione nelle prossime ore”. Intanto si contano numerosi interventi per liberare le strade da alberi e rami caduti per il vento, anche alcune abitazioni nei piani bassi si sono allagate ed hanno richiesto l’intervento dei soccorritori nella zona di Vigna di Valle, si registrano infine magazzini e cantine allagate nella zona della Rinascente.

Cinzia Orlandi