Equologica-2020: grande discussione on-line su giustizia sociale e giustizia ambientale

Sabato 12 Dicembre: Equologica2020

Sabato 12 Dicembre si svolgerà il grande appuntamento di Equologica2020, una assemblea pubblica via web in cui si affronteremo i problemi del nostro paese e raccoglieremo idee per proporre soluzioni e un cambiamento possibile su: ambiente, lavoro, equità, formazione, diritti, reddito, ricerca, innovazione, democrazia

La discussione si articolerà all’interno di 40 tavoli tematici.

Ogni tavolo durerà al massimo 90 minuti per confrontarsi, ma è necessario prenotarsi in anticipo per poter prendere parola e interloquire con i relatori.

Per partecipare cliccare su questo link

scegliendo l’argomento che più interessa, lasciando i contatti e iscrivendosi a partecipare.

Articolazione dei lavori:

9.30 – 11: Prima serie di tavoli

11.30 – 13: Seconda serie di tavoli

14 – 19: 8 panel

19- 21: Assemblea conclusiva

L’assemblea è aperta a tutti, e gli organizzatori invitano a diffondere l’evento, invitando a partecipare.

