VARATO DA LONGO IL PIANO ANTICOVID. IERI IN CALABRIA 335 NUOVI POSITIVI E 7 DECESSI.

Il neocommissario alla sanità in Calabria Guido Longo ha varato il piano territoriale per l’emergenza Covid.

Il primo obiettivo è l’aumento dei tamponi per individuare i positivi e bloccare la diffusione del contagio.

Contagio che ancora si fa sentire in Calabria dove nelle ultime 24 ore sono tornati a salire i positivi, 335 contro i 294 di giovedì, dopo che è stato effettuato un riconteggio che ha alzato la cifra dai 280 che erano stati comunicati. Anche ieri si registrano vittime, 7, che portano il totale a 329. Calano i ricoveri in area medica (-9 a 390) e gli isolati a domicilio (-9 a 10.151).

In leggera crescita, invece, i ricoverati nelle rianimazioni, passati da 32 a 34. In crescita anche il numero dei guariti (6.987, +358) e ancora in calo i casi attivi, 10.575 (-16).

Intanto è ormai pronto il reparto Covid nell’ospedale di Crotone che sarà gestito da Emergency.

“L’ospedale accoglierà il primo paziente sin da domani e sarà in grado di far fronte ai bisogni della popolazione” ha detto Strada, il quale si è incontrato con Longo. Insieme hanno parlato della possibilità di “mettere a disposizione, laddove sia possibile, le strutture che al momento non sono operative ma che lo potrebbero essere in tempi rapidi”.

Chi, invece, non pare intenzionato ad incontrare il fondatore di Emergency, è il presidente ff della Regione Nino Spirlì, che rispondendo a una domanda su eventuali contatti ha detto:

“Di strada ne faccio tanta ogni giorno: 130 chilometri all’andata e altrettanti al ritorno, mi basta quello”

Nell’ottica di aumentare i tamponi una buona notizia arriva da Cosenza dove l’Asp non ne ha più in attesa di essere processati. Con la recente apertura del laboratorio di Rossano e il supporto dell’ospedale campale dell’Esercito, dotato di laboratorio, infatti, è stato annunciato che non si registra più alcun ritardo.

