Sottodiciotto Film Festival & Campus e RAI Ragazzi presentano

la prima e unica masterclass pensata per i più piccoli

PJ Masks: arrivano i Super Pigiamini! Masterclass di Christian De Vita

Sabato 5 dicembre, ore 16.30, su MYmovies

Iscrizioni aperte da mercoledì 2 dicembre

Arrivano i Super Pigiamini a Sottodiciotto Film Festival & Campus. I PJ Masks, gli eroi preferiti dai piccoli telespettatori di tutto il mondo, saranno protagonisti della prima e unica masterclasspensata per i bambini – organizzata dal Festival con RAI Ragazzi e in collaborazione con Entertainment One – London – che sarà diffusa in streaming sabato 5 dicembre, alle ore 16.30, sulla piattaforma di MYmovies.it. Per l’evento, a partecipazione gratuita (come tutte le iniziative del Festival, la cui 21ma edizione si svolge online dal 4 all’8 dicembre), sono aperte le iscrizioni a partire da mercoledì 2 dicembre, attraverso il sito www.sottodiciottofilmfestival.it.

A condurre la masterclass sarà Christian De Vita, regista e autore grafico dei PJ Masks, che svelerà i segreti e racconterà il lavoro dietro le quinte della serie animata di grande successo internazionale, in onda ogni giorno su Rai Yoyo. Con l’ausilio di immagini e sequenze di backstage, De Vita illustrerà il processo di creazione, scrittura, realizzazione e animazione attraverso cui vengono raccontate le avventure dei mini supereroi Gattoboy, Geco e Gufetta: dall’idea alla sceneggiatura, fino all’animazione finale, i piccoli partecipanti potranno vedere come un episodio viene prodotto e come ogni personaggio prende vita sugli schermi di milioni di giovani fan in tutto il mondo. Nel corso della masterclass verranno trasmessi due nuovi episodi natalizi ancora inediti nella tv in chiaro (prossimamente su Rai Yoyo): I Super Pigiamini salvano il Natale e I Super Pigiamini salvano il Natale – parte due. Il perfido Romeo, non riuscendo a ottenere in dono le armi che desiderava per conquistare il mondo, decide di vendicarsi e di rovinare il Natale a tutti i bambini. Sarà compito dei PJ Masks aiutare Babbo Natale, salvare i regali e, soprattutto, la festa più bella dell’anno.

Un estratto della masterclass sarà trasmesso dopo il Festival nel corso della puntata di mercoledì 9 dicembre de “La Posta di Yoyo”, in onda alle ore 17 su Rai Yoyo. Durante la trasmissione saranno anche mostrati i disegni a tema PJ Masks realizzati dai piccoli telespettatori.

Christian De Vita. Nato a Roma nel 1973, dopo aver concluso gli studi presso l’Istituto Rossellini di Cinematografia e Televisione, inizia la sua carriera come assistente e poi animatore a Londra, dove ha aperto uno studio e tutt’ora vive e lavora. Nel 2009 è Story Lead su Fantastic Mr Fox di Wes Anderson (con il quale collabora anche per Moonrise Kingdom e Grand Budapest Hotel) e, nel 2012, lavora con Tim Burton sugli storyboard di Frankenweenie. Debutta alla regia con il lungometraggio Yellowbird nel 2015, prima di dirigere la serie “PJ Masks”. Dirige video musicali e pubblicità, sia in animazione che dal vivo, per clienti come Disney, Fox, Aardman Animation, Cartoon Network, Warner Brothers, BBC, Nexus Productions, Passion Pictures, Columbia Records, Sony BMG, Universal, Tribal DDB.