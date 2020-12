Federica Angeli, il punto della Federstampa nazionale

La Federazione nazionale della Stampa italiana esprime soddisfazione per la sentenza del tribunale di Roma che ha condannato a un anno di reclusione Armando Spada nel processo per tentata violenza privata nei confronti della giornalista di Repubblica Federica Angeli. «Da sette anni la collega vive sotto scorta per aver deciso di denunciare, di non nascondersi, di far venire alla luce la verità. Un impegno cui questa sentenza rende onore. Ringraziamo Federica Angeli per il suo coraggio e l’avvocato Luca Rampioni, che ha assistito il sindacato dei giornalisti nella costituzione di parte civile al fianco della collega», commentano Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Fnsi.