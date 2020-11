Viterbo, Consiglio comunale, riunione straordinaria

Consiglio comunale, la seduta del 19 novembre, convocata per le ore 15,30, si aprirà con un’informativa a cura del direttore generale della ASL Daniela Donetti, sull’evolversi della situazione epidemiologica nella città di Viterbo. Lo comunica il presidente del consiglio comunale Stefano Evangelista. Si ricorda che la prossima seduta di consiglio comunale è prevista per domani 17 novembre alle ore 9,30. Si tratta di seduta ordinaria come quelle dello stesso 19 novembre, del 26 novembre alle 9,30 e del 3 dicembre alle 15,30. Il 23 novembre alle 9,30 è prevista invece la seduta straordinaria, in prima convocazione, con all’ordine del giorno lo Sviluppo strategico della città, delle frazioni e dei loro centri storici, ricognizione e aggiornamenti in relazione a opere e lavori pubblici realizzati, in corso di realizzazione e da realizzare e sugli atti di indirizzo politico, in relazione all’utilizzo e gestione dei finanziamenti e di risorse proprie di bilancio. Determinazioni in merito.

Tutte le sedute si terranno in modalità videoconferenza, a eccezione di quella del 26 novembre che si terrà in modalità mista, ovvero, sia in presenza nella consueta sala del Palazzo dei Priori che in videoconferenza.