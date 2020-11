Alto Adige, screening di massa da record

In Alto Adige fervono i preparativi per il più grande screening di massa effettuato in Italia dall’inizio della pandemia. Dal 20 al 22 novembre in tutti i Comuni della Provincia autonoma di Bolzano, in poco meno di 200 presidi, saranno eseguiti 350.000 tamponi rapidi. In questo modo – almeno questo è l’obbiettivo – sarà testato il 70% della popolazione. Gli asintomatici saranno posti per dieci giorni in quarantena.