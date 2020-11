Canale: INCENDIO NELLA NOTTE IN PIAZZA NASSIRYA

Si sono da poco concluse le operazioni di spegnimento di un incendio divampato intorno all’una di questa notte in Piazza Nassirya.

Nell’incendio sono andati completamente distrutti tre camper, mentre un’automobile é stata parzialmente danneggiata. Fortunatamente non si registrano danni a persone ed animali.

Dai primi accertamenti si escluderebbero atti dolosi, ma si aspetta il referto dei VvFf per saperne di più sulle cause dell’incidente.

L’Amministrazione Comunale, presente sul posto con il Sindaco Bettarelli e i consiglieri Chiari e D’Aiuto, esprime piena solidarietà alle famiglie coinvolte, consapevole che un camper é un po’ una seconda casa per chi lo possiede e ringrazia i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il 118 accorsi sul posto per domare l’incendio e verificare la situazione.