Campo di Mare, cambiano gli orari dell’Isola Ecologica per non residenti

Il servizio a partire da domenica 8 novembre sarà attivo dalle ore 14:00 alle ore 18:00

L’Isola Ecologica Mobile domenicale posizionata in Via dei Pini a Campo di Mare, servizio riservato ai soli non residenti quali villeggianti, turisti e proprietari di seconde case cambia orari di apertura.

A partire da domenica 8 novembre infatti sarà disponibile dalle ore 14:00 alle ore 18:00, con possibilità di conferimento fino alle ore 17:50.

All’interno dell’Isola Mobile è possibile conferire scarti alimentari e organici, imballaggi in plastica, carta, cartone e cartoncino, contenitori in vetro e metallo e materiali non riciclabili, purché siano già correttamente differenziati.

Si raccomanda, nel rispetto e per la tutela della salute di tutti, di non creare alcuna forma di assembramento davanti l’Isola Ecologica, di indossare la mascherina protettiva e di attenersi a tutte le indicazioni relative il distanziamento interpersonale.