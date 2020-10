Assisi: 20 classi in quarantena. Giunta comunale: “riaprire Castelnuovo”

20 classi in quarantena su un totale di 319 per le scuole di Assisi. E i problemi non finiscono qui.

Nella lettera ricevuta dalla redazione di AssisiNews e scritta dalla mamma di uno studente che frequenta la Frate Francesco (scuola secondaria di primo grado),si legge che sono 9 i docenti in isolamento. La madre avrebbe quindi fatto richiesta, per la classe, “di poter usufruire della didattica a distanza da parte dei professori in quarantena, ma a fronte della loro disponibilità (nonostante non fossero obbligati) ho ricevuto un rifiuto in quanto la scuola non è dotata di Wi-fi”.

La giunta regionale, nel frattempo, sta procedendo con la riapertura del plesso scolastico di Castelnuovo, richiesta dai residenti (ben 700 firme raccolte). Il plesso, per struttura e dimensioni, dispone di spazi più adeguati alle esigenze didattiche, anche grazie ai lavori di ristrutturazione che lo hanno interessato durante la chiusura.

(Quotidianodellumbria)