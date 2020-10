Asl Roma 4 : Comunicato su presunto disservizio all’ospedale di Bracciano

In merito a quanto riportato da una testata giornalistica, relativamente al presunto disservizio lamentato da un utente presso la postazione tamponi della Tenda del Padre Pio, ovvero di essersi “messo in fila di mattina prestissimo ed aver effettuato il tampone soltanto dopo le sette di sera”, la Asl Roma 4 chiarisce quanto segue:

La postazione di Bracciano apre un primo turno alle ore 07.00 e sino alle 14.00 effettua tamponi: le postazioni operative sono, ormai da dieci giorni, tre ( due poltrone ed un drive in) tanto che i tempi di attesa nella peggiore delle ipotesi non superano l’ora.

Nel pomeriggio apre il secondo turno alle 14.00 sino alle 20.00. In questo caso l’affluenza è notevole, quindi si possono verificare attese più lunghe, anche in considerazione del fatto che alla positività al test antigenico l’utente viene sottoposto immediatamente a tampone molecolare (con conseguente attivazione della procedura indicata), dilatando ovviamente i tempi d’attesa (in questo gioca un ruolo anche l’aumento esponenziale dei positivi al test antigenico, solo nella giornata di giovedì pomeriggio 36 positivi).

Alla luce di quanto sopra esposto, appare poco credibile che un utente, in fila dalla mattina presto abbia effettuato il tampone dopo le sette di sera.

Considerata la propensione dell’azienda a favorire sempre il cittadino, e soprattutto la sua opinione, al fine di offrire un servizio sempre più efficiente e vicino all’utente, si è svolta una verifica interna sui tempi di attesa della postazione di Bracciano, per rafforzare con dati certi ciò che si è sopra esposto.

Dai dati è emerso che nella giornata più critica ovvero il 22 ottobre (212 tamponi rapidi e 89 molecolari) vi è stato un tempo rapido di attesa di 182 minuti a piedi e 35 minuti in auto.

24 Ottobre 2020