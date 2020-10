Roma, si ferma per guasto l’intera metro B1, tagliati fuori i quartieri Nomentano e Salario

Dalle 16.10 un grave problema all’infrastruttura ha costretto l’Atac a chiudere tutta la tratta B1 della linea B della metropolitana: Sant’Agnese/Annibaliano, Libia, Conca d’Oro e Jonio, fondamentali per raggiungere il quadrante della città del Nomentano e del Salario, da Talenti al quartiere Africano. I treni, insomma, da piazza Bologna tirano dritti solo per Rebibbia. I tecnici sono già al lavoro, ma le operazioni di riparazione potrebbero essere lunghe. Per questo l’azienda capitolina dei trasporti ha attivato le navette bus sostitutive.

In viale XXI Aprile le navette fanno salire coloro che sono scesi da Bologna e che devono raggiungere una delle fermate interdette. A viale Eritrea, palina del bus 80, si ferma il bus per la fermata Sant’Angese/Annibaliano, mentre per Libia le navette raccolgono i passeggeri in prossimità della metro. Per Conca d’Oro si sale in prossimità della piazza e per Jonio in viale Jonio, alla fermata del bus 69.

(La Repubblica)