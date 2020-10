Così i sauditi hanno cancellato i palestinesi. Una lunga narrazione

Come si cancella un popolo e lo si trasforma nel nuovo Nemico. Il nemico palestinese.

E a costruirlo non è il solito Israele ma il “fratello-coltello” saudita.

A raccontarlo è Muhammad Shehad, scrittore e attivista per i diritti umani nella Striscia di Gaza. Questo è il suo racconto pubblicato da Haaretz e rilanciato in Italia da Globalist

“’Bugiardi, imbroglioni e ingrati’. Questa è stata la valutazione di uno dei reali più anziani dell’Arabia Saudita, Bandar bin Sultan, su decenni di leader palestinesi. Un gergo curiosamente vicino a quello utilizzato dalla destra israeliana. Perché un reale saudita, ex capo dei servizi segreti e ambasciatore negli Stati Uniti, una volta acclamato come ‘la figura chiave della diplomazia mediorientale’, dovrebbe investire ore del suo tempo in un instancabile attacco televisivo contro i palestinesi di ieri e di oggi, tanto più se la linea ufficiale di Riyadh è quella di accettare la normalizzazione solo quando Israele accetta ‘uno Stato palestinese sovrano con Gerusalemme come capitale’, nelle recenti parole di un altro alto reale saudita?

La risposta, naturalmente, è che l’Arabia Saudita è ora la principale protagonista della frenesia di normalizzazione regionale in corso, ed è impegnata in una campagna mediatica a tutto campo per legittimare non solo gli accordi degli Emirati Arabi Uniti con Israele, ma anche per incorporare una storia revisionista del Medio Oriente in tempo perché Riyadh abbandoni decenni di consenso arabo e stabilisca essa stessa relazioni con Israele.

La costruzione del nemico

L’innesco dell’apparizione in tre episodi di Bandar bin Sultan sul canale televisivo saudita Al Arabiya, in cui ha scatenato questa raffica di attacchi, è stato quello che ha definito ‘dichiarazioni scioccanti della leadership palestinese’ in risposta agli accordi tra gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein con Israele. Seppure la normalizzazione prematura ha evidentemente preso alla sprovvista e frustrato i leader palestinesi, essi hanno per lo più conservato un tono cauto nelle loro critiche del tutto ragionevoli nei confronti di una mossa unilaterale che ha sacrificato la leva fondamentale per i loro diritti. All’indomani dell’annuncio di agosto, le bandiere degli Emirati Arabi Uniti sono state bruciate nel complesso della moschea di Al-Aqsa, ma il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha condannato questi episodi, vietando di insultare i ‘simboli nazionali degli Stati arabi’, compresi quelli degli Emirati Arabi Uniti.

Quanto a quegli accordi, i dirigenti dell’Autorità palestinese l’hanno definiti un tradimento; che gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein hanno premiato Israele per nulla; Hamasli ha definiti una “pugnalata alle spalle”. Ironia della sorte, Abbas è stato ansioso di placare i governanti sauditi. Nonostante la tempesta della normalizzazione, Abbas ha inviato al re Salman un telegramma che sottolineava l’apprezzamento dei palestinesi per il costante “sostegno” e “la solidarietà” saudita. Allo stesso modo è stato desideroso di rinnegare e rimproverare i palestinesi che hanno messo in discussione o criticato a gran voce i sauditi.

Chiaramente, l’Arabia Saudita non poteva aspettarsi una risposta compiaciuta da parte dei palestinesi al progetto di normalizzazione degli Emirati Arabi Uniti. Ma i palestinesi hanno buoni motivi per interrogarsi sulla politica fondamentale dell’Arabia Saudita nei loro confronti.

Durante la presidenza Trump, l’Arabia Saudita si è avvicinata a Israele, evidenziando una contraddizione nel suo approccio al conflitto israelo-palestinese. Re Salman e il suo governo hanno periodicamente ribadito il loro sostegno retorico alla causa palestinese e la loro continua adesione all’Iniziativa di pace araba, da ultimo tre settimane prima dell’intervista di Bandar.

Solo due settimane prima della performance ad Al Arabiya di Bandar, suo cugino, il principe Turki Bin Faisal, ha dichiarato sul canale televisivo statunitense Cnbc che il suo defunto padre sarebbe stato ‘deluso’ dagli accordi di normalizzazione, e ha definito Trump un ‘broker disonesto’; un mese prima, Turki ha attaccato gli Emirati per non aver chiesto un prezzo abbastanza alto per il loro cambio di politica.

Ma allo stesso tempo, il principe ereditario Mohammed Bin Salman ha scatenato il suo feroce esercito di troll per lodare sistematicamente Israele e colpire i palestinesi. E gli Emirati Arabi Uniti sono entrati nel business dei troll, con i suoi arruolati nell’esercito dei troll che hanno invitato i sudditi leali a fare la spia sui critici online della normalizzazione Ma un principe saudita della statura di Bandar che traina i palestinesi è una grande escalation da parte di MBS. Da quando l’intervista di Bandar è andata in onda, innumerevoli commentatori sauditi hanno inondato Twitter di elogi per l’intervista come l’inizio di una nuova era.

Bandar non ha avuto una improvvisa folgorazione sulla via di Tel Aviv. È stato uno dei principali sostenitori della normalizzazione almeno dal 2007. Ciò che è cambiato, tuttavia, è che la sua retorica è andata ben oltre la promozione della normalizzazione per dipingere i palestinesi come nuovo nemico del popolo saudita – invece che di Israele.

Il messaggio centrale delle interviste di Bandar assomiglia alla retorica nientemeno che di Benjamin Netanyahu. Considerate le sue tre conclusioni: I palestinesi non perdono mai un’occasione per perdere un’opportunità; i palestinesi – piuttosto che Israele – sono il fattore chiave di gran parte del disordine e del conflitto nel mondo arabo di oggi; e l’Arabia Saudita ha fatto tutto il possibile per aiutare i palestinesi, ma loro non vogliono aiutare se stessi, quindi dovremmo dare priorità ai nostri interessi.

Come ci arriva Bandar? Va contro la storia ufficiale che l’Arabia Saudita ha sempre spinto, per rielaborare e riscrivere la storia in modo più favorevole alle attuali politiche saudite. Il suo metodo è la propaganda grigia; mescolando mezze verità, decontestualizzando incidenti storici e inventando narrazioni.

Bandar inizia fissandosi su tre incidenti dai quali fa discendere le sue sentenze. Il primo incidente è la visita del presidente dell’Olp Yasser Arafat a Saddam Hussein durante l’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq nel 1991; Bandar sentenzia che i leader palestinesi ‘scommettono sempre sulla parte perdente, e questo ha un prezzo’.

Nonostante le scuse ufficiali di Abbas al Kuwait nel 2004, e il fatto che il Kuwait sia ora l’avversario più accanito della normalizzazione incondizionata del Golfo, questo non impedisce a Bandar di invocare costantemente questo incidente per creare un’immagine dei palestinesi traditori e ingrati.

Il secondo evento di Bandar è la divisione intrapalestinese dopo la presa di potere di Hamas a Gaza nel 2007, solo poche settimane dopo che l’Arabia Saudita aveva mediato un accordo di unità tra le due parti: Come possiamo parlare a nome di tutta la Palestina, e convincere gli altri a sostenere la nostra causa… quando i palestinesi sono divisi tra loro?’.

Bandar cita ripetutamente questa divisione per ritrarre i palestinesi come intrinsecamente cospiratori, così ossessionati dall’idea di pugnalarsi alle spalle a tal punto che la loro lotta è resa senza speranza.

Prende l’esempio palestinese come un monito per il mondo arabo: “Noi [non dovremmo] permettere [loro]… di imporci… il loro modo di trattare l’uno con l’altro”, conclude, affermando che gli Stati del Golfo devono invece “prestare attenzione alla nostra [propria] sicurezza nazionale e ai nostri interessi”.

Ma Bandar ignora il fatto che il suo caro amico, il dissidente palestinese Mohammed Dahlan, appoggiato dagli Emirati Arabi Uniti, ha dato il via a questa intrattabile saga organizzando un colpo di stato americano contro Hamas che il gruppo militante ha violentemente anticipato. Egli ignora in modo uguale e coerente il ruolo di Israele in questo risultato, o in qualsiasi degli incidenti che invoca, compreso il modo in cui Netanyahu ha apertamente alimentato questa divisione per impedire la creazione di uno Stato palestinese.

Dare questa immagine dei palestinesi come perdenti spericolati, totalmente sleali nei confronti dei loro sostenitori arabi e intrinsecamente incapaci di presentare un fronte unito rende più facile per Bandar continuare a fare le affermazioni più bizzarre.

I palestinesi, a detta di Bandar, sono l’onnipresente forza che semina il caos nella regione. Incolpa i palestinesi del terrorismo jihadista nella penisola egiziana del Sinai. Incolpa i palestinesi per aver cercato di rovesciare la monarchia giordana nel 1970. Incolpa i palestinesi per la guerra civile libanese.

Non fa alcun accenno alle provocazioni di Israele volte ad accendere e poi intensificare la guerra tra i falangisti cristiani libanesi e l’Olp, dalle autobombe agli omicidi per facilitare il massacro di Sabra e Shatila.

Con tale riduzionismo metodologico, semplificazione eccessiva e deliberate inesattezze, Bandar mira poi a tessere una meta-narrativa di altruismo saudita, generosità e cieca fedeltà alla causa palestinese, che è stata ripagata solo da errori, menzogne e tradimenti.

Nel racconto di Bandar, l’Arabia Saudita è stata il primo motore delle successive amministrazioni statunitensi, che hanno tutte generosamente abbracciato la lotta palestinese e la pressante necessità di risolvere il conflitto. Ma mentre Israele si è mostrato disponibile alle proposte di pace, sono i palestinesi che hanno costantemente sprecato quelle opportunità d’oro.

Per fare due esempi: Bandar punta il dito contro i leader palestinesi che hanno rifiutato l’Iniziativa di pace di Re Fahd del 1981. Ma egli trascura il fatto che Arafat l’aveva sostenuta, l’Egitto era assente dal vertice, la Siria l’aveva preventivamente respinta e Israele l’aveva definita ‘un piano per distruggerci a tappe’, mano nella mano, per dimostrare quanto poco considerasse allora sia l’iniziativa che la pace, invadendo poi il Libano nel 1982.

È interessante notare che Bandar non fa alcun riferimento all’Iniziativa di pace saudita del 2002, che i palestinesi sostengono senza riserve, e che è ora il nucleo della disputa in corso sulla normalizzazione precoce.

Bandar sostiene che nel dicembre 2000, Israele ha accettato i Parametri di pace di Clinton che ‘avrebbero potuto cambiare la forma dell’intera mappa’, ma Arafat li ha respinti. Che entrambe le parti abbiano accettato i parametri con qualche riserva è già un fatto ben documentato. Bandar sostiene che ai palestinesi era stato consigliato di aspettare fino a quando il prossimo presidente Usa, H.W. Bush, non fosse entrato in carica perché era probabile che facesse un’offerta migliore.

Quello che ha scelto di omettere è che sono stati gli stessi sauditi a fornire questo consiglio, citando i loro stretti rapporti con la famiglia Bush, secondo un ex consigliere dell’Autorità Palestinese.

Riyadh minaccia

Che cosa vuole l’Arabia Saudita dalla sua teatralità mediatica che spinge una narrazione completamente revisionista del conflitto israelo-palestinese?

Prima di tutto, annunciare una nuova linea ufficiale per gli Stati del Golfo, se non per il più ampio mondo arabo e musulmano. Allo stesso tempo, per segnalare una minaccia per i palestinesi: siete da soli. Fatevi gli affari vostri e non createci problemi. C’è un cenno a Dahlan come il prossimo leader ideale “leale, grato” per i palestinesi. E un avvertimento al Sudan e agli altri Paesi arabi di salire a bordo se non vogliono essere il prossimo bersaglio di un’azione senza esclusione di colpi.

I palestinesi sono ora intrappolati in un catch-22. Non hanno i loro canali televisivi internazionali per respingere la loro demonizzazione, e hanno esaurito la loro influenza per influenzare i giganti sauditi. Non possono permettersi di rispondere alle deliberate provocazioni saudite, e non vogliono rischiare di gratificare i troll online assetati di qualsiasi commento di ritorsione da parte dei leader palestinesi che possa essere filata come ancora più ingratitudine e ostilità.

Ecco perché, dopo l’intervista di Bandar, Abbas ha ordinato a Fatah, all’AP e ai leader dell’Olp di non rispondere a tono. Il segretario generale dell’Olp, Saeb Erekat – che Bandar ha definito in modo sprezzante un giovane ‘impiegato dell’Olp’ che ha quasi fatto saltare in aria la conferenza di Madrid ‘indossando una kefiah palestinese’ – ha twittato che ‘Il Regno e [i suoi re] sono sempre stati fedeli alla Palestina e al suo popolo”. Se i regimi arabi sentono il bisogno di convincere Israele della purezza delle loro intenzioni, non c’è bisogno di cadere così in basso.

Mettere in atto questo enorme sforzo per trasformare i palestinesi nel nemico, dimostra che essi non vogliono solo abbandonare il conflitto con Israele, ma piuttosto cancellare del tutto i palestinesi”.

Dategli torto…

(Globalist)