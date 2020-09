Regionali, Renzi: “Risultato Iv straordinario.

In Toscana decisivi politicamente, anche se non numericamente”

“Il dato di Italia Viva è stato straordinario: abbiamo triplicato la cifra che ci veniva accreditata dai sondaggi della vigilia. Ditemi se ci sia mai stato un partito che al suo esordio alle amministrative abbia raggiunto numeri simili. Italia Viva c’è ed è ancora più attraente nel Paese e in Parlamento”. È stato questo il commento del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in una conferenza stampa a Montecitorio, all’indomani delle elezioni regionali. “In Toscana IV è stata decisiva non numericamente, ma politicamente, per l’enorme mobilitazione e per la selezione delle candidature”, tiene a ribadire, rispondendo a chi puntualizza che i voti ottenuti dal suo partito non siano così aritmeticamente rilevanti.

(La Repubblica)