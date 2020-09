Roma, ancora un bus a fuoco: nessun ferito

Altro bus a fuoco. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 18, sul Grande Raccordo Anulare,

nella corsia esterna del tratto compreso tra la via Pontina e la via Laurentina. Sul posto, a spegnere l’incendio che coinvolgeva un mezzo Atac, sono intervenuti i vigili del Fuoco del distaccamento con il supporto di un’autobotte. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio, mentre il bus (che aveva quasi 15 anni) è stato trasportato presso il deposito di Tor Pagnotta e sequestrato dal magistrato.

Il caso precedente risale al 4 settembre nei pressi del Verano, quando dal bus ha cominciato a fuoriuscire del fumo copioso. Il precedente episodio è del 2 settembre, in via di Torrevecchia (nell’omonimo quartiere), all’incrocio con via di Montebruno: in questo caso la vettura, di Roma Tpl, ha preso fuoco nella sua parte posteriore.

E ancora prima: il 27 agosto, all’1.30, un bus Atac ha preso fuoco tra viale del Foro Italico e la tangenziale. Aveva 16 anni di vita. Il 24 agosto si è registrato un principio d’incendio su un mezzo Atac senza passeggeri in viale Palmiro Togliatti. La vettura, in questo caso, era in servizio da 15 anni.

Distruttivi, invece, i due casi ancora prima, risalenti entrambi al 10 agosto: uno in viale Regina Margherita e uno in piazza Sisto V. A conti fatti, dall’inizio dell’anno sono 22 le vetture, tra Atac e Roma Tpl, dove si sono registrati princìpi d’incendi o incendi distruttivi.

