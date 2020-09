Il 19 settembre alle ore 18, a Manziana, Federico Moccia ha presentato il suo nuovo libro “Semplicemente amami”.

Evento molto apprezzato dal pubblico, svolto in un luogo centrale di Manziana in un contesto assai suggestivo. Alcune immagini

DESCRIZIONE

Di fronte allo specchio, Sofia non si riconosce più e si chiede chi sia quella donna dallo sguardo spento, che sembra aver perso la passione per ogni cosa, persino per la musica. I suoi amici e conoscenti sono convinti che si sia trasferita in Russia per lavoro, in realtà Sofia è scappata. È scappata dal matrimonio con Andrea, in cui paradossalmente si sentiva sola; e soprattutto è scappata da Tancredi, l’uomo che aveva messo in crisi tutte le sue certezze per poi deluderla e lasciare solo macerie.

Adesso però Sofia non può continuare a fuggire, a mettere tra parentesi la sua vita. È tempo di riprendere in mano il proprio destino. E allora torna a casa dal marito, per capire se sia rimasto qualcosa del loro amore, fatto di complicità e sogni. E ricomincia a suonare in pubblico, provando di nuovo il gusto di far volare le dita sulla tastiera del pianoforte. E, una sera, Sofia ritrova anche Tancredi. Non è più il Tancredi che l’aveva sedotta per capriccio, che non voleva impegnarsi, che non voleva amare. È un uomo diverso. Un uomo disposto a mettersi in gioco e a costruire una relazione matura e durevole.

Ma cosa vuole veramente Sofia? Forse deve ancora scoprirlo. Di sicuro questa volta non si farà travolgere dagli eventi e sarà lei a scrivere il proprio futuro.

