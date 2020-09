Sinistra Italiana sostiene la candidatura di Michele Cardone

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di Sinistra Italiana sulle elezioni comunali ad Anguillara

Sinistra Italiana – a livello locale, metropolitano e regionale – sostiene con convinzione la candidatura di Michele Cardone a Sindaco di Anguillara Sabazia: una opportunità e allo stesso tempo una sfida per rilanciare la città dopo anni di malgoverno e non governo che l’hanno sprofondata nella crisi più acuta che si ricordi.

Cardone si presenta con una coalizione formata da due liste: una squisitamente civica, espressione di un mondo associativo che si è via via affermato, ed una che accomuna candidati del partito Democratico e 4 candidati che rappresentano il mondo della sinistra intorno alla sigla “Sinistra in Comune”.

E’ una situazione nuova per Anguillara, da sempre egemonizzata nell’area del centro sinistra da un PD in progressivo declino di protagonismo politico e di consensi, che ha condizionato pesantemente anche questa fase di approccio alle elezioni comunali di fine Settembre: nessun confronto collegiale, né sul candidato Sindaco né sul programma, nessun confronto con i cittadini, indispensabile per creare un senso di appartenenza, cementare la convinzione di un popolo “progressista” stufo di essere chiamato soltanto nelle fasi finali della campagna elettorale.

Tutto questo fa parte del passato, dobbiamo e possiamo guardare avanti con ottimismo.

Oggi abbiamo due liste, molto rinnovate, caratterizzata da una adeguata presenza femminile – il 50% in ciascuna di esse -, da un finalmente elevato tasso di competenze, da tantissimi giovani, coordinate da un ragazzo che non viene dal mondo della politica classica ma che ha ben presente il ruolo che la Costituzione assegna ai Partiti.

Il programma, seppure necessariamente sintetico, esprime una visione che noi sosteniamo da tempo. Sviluppo sostenibile, difesa dei beni comuni, formazione e cultura, sanità, solidarietà e coesione sociale, valorizzazione delle risorse locali nel rispetto della vocazione del territorio, valorizzazione del ruolo delle Istituzioni pubbliche, sono i capisaldi su cui puntare per garantire ai giovani un futuro degno, e a tutti noi più elevati livelli di qualità della vita.

Per queste ragioni invitiamo a votare Cardone Sindaco ed esprimere le due preferenze a d una donna e un uomo fra i 4 dell’area “sinistra in comune” presenti nella lista Partito Democratico-Sinistra in Comune:

per la qualità che esprimono, le loro convinzioni ideali e politiche, per l’impegno e la coerenza.

Su di essi puntiamo anche per ripartire, subito dopo le elezioni, con un processo di riaggregazione di donne e uomini di sinistra e del “mondo progressista”.

Anguillara, 10 Settembre 2020