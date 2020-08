Coronavirus, calano i contagi: 878 nuovi casi nelle ultime 24 ore con oltre 72mila tamponi.

Una sola regione a zero casi. Altri 4 morti

I nuovi casi di coronavirus in Italia sono 878 nelle ultime 24 ore con 72.341 tamponi effettuati, circa 30mila più di lunedì quando erano stati individuati 953 positivi. Nel Lazio sono stati rintracciati 143 contagi (il 52% legato ai rientri), in Campania sono stati 138, mentre in Lombardia e Veneto 119. Oltre 50 casi si sono registrati anche in Emilia-Romagna (+65) e Piemonte (+57, massimo aumento da giugno). Ne conta 34 la Sardegna, che lunedì aveva toccato il picco da inizio emergenza (91). Il Molise è l’unica regione con zero nuovi positivi. Altre 4 persone malate sono morte.

Gli attualmente positivi sono 19.714, di questi 18.590 si trovano in isolamento domiciliare (+505). Necessitano di cure in ospedale 1.124 infetti: 1.058 sono ricoverati in reparti Covid (+13) e 66 in terapia intensiva (+1). Dall’inizio dell’epidemia sono 261.174 i contagi rintracciati: in 206.015 (+353) sono stati dimessi o sono guariti, mentre con i 4 decessi delle ultime 24 ore le vittime diventano 35.445.

Per la prima volta nell’ultimo mese il bollettino del martedì fa registrare un calodei nuovi positivi rispetto al lunedì. Negli ultimi due giorni, in ogni caso, sono stati 1.829 i nuovi casi, ovvero 1.108 in più di quanti ne erano stati tracciati lunedì e martedì della scorsa settimana. Un mese fa erano stati 370. Stando ai soli martedì, invece, gli 876 contagi di oggi solo oltre il doppio di quanti ne erano stati rintracciati nelle ultime due settimane (il 18 agosto erano 403 e il 12 erano 412) e il circa il quadruplo delle due precedenti. Il 4 agosto infatti ne erano stati tracciati 190 e il 29 luglio i nuovi casi erano stati 202.

Ecco i dati regione per regione

Lazio 10.236 (+143)

Campania 5.976 (+138)

Lombardia 98.545 (+119)

Veneto 22.190 (+119)

Emilia-Romagna 31.094 (+65)

Piemonte 32.440 (+57)

Puglia 5.119 (+49)

Toscana 11.253 (+34)

Sardegna 1.859 (+34)

Umbria 1.679 (+29)

Sicilia 4.091 (+24)

Liguria 10.683 (+12)

Marche 7.124 (+11)

Abruzzo 3.662 (+10)

Friuli-Venezia Giulia 3.651 (+9)

Bolzano 2.893 (+9)

Calabria 1.408 (+8)

Trento 5.032 (+3)

Basilicata 505 (+3)

Valle d’Aosta 1.223 (+2)

Molise 511 (nessun nuovo caso)

(Il Fatto Quotidiano)