COMUNICATO

CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘OGGI NEL LAZIO SI REGISTRANO 143 CASI E DI QUESTI IL 52% SONO LINK DI RIENTRO, QUELLI DALLA SARDEGNA SONO IL 48% (69 CASI). LA CURVA EPIDEMIOLOGICA E’ LEGATA PREVALENTEMENTE AI CASI DI RIENTRO, GIOVANI E ASINTOMATICI E PROSEGUE L’ATTIVITÀ DI TESTING E DI TRACCIAMENTO. OGGI E’ RECORD SUPERATA SOGLIA 10 MILA TRA MOLECOLARI E TEST RAPIDI. STIAMO LAVORANDO PER ATTREZZARE I DRIVE-IN CON I TEST RAPIDI VALIDATI DALLO SPALLANZANI PER L’ATTIVITÀ DI SCREENING E SI È GIÀ PARTITI DAL DRIVE-IN DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA’

***TEST SCUOLE: PROSEGUONO I TEST DI SIEROPREVALENZA NELLE SCUOLE, PARTITI IN TUTTE LE ASL, TUTTO SI STA SVOLGENDO REGOLARMENTE;

***OGGI I CASI ASINTOMATICI IN PREVALENZA GIOVANI TESTATI AI DRIVE-IN E CON LINK DALLA SARDEGNA SONO 69 E SI TROVANO: 44 CASI NELLA ASL ROMA 1; 2 CASI NELLA ASL ROMA 2; 4 CASI NELLA ASL ROMA 3; 2 NELLA ASL ROMA 4; 2 CASI NELLA ASL ROMA 5; 10 CASI NELLA ASL ROMA 6; 4 CASI NELLA ASL DI LATINA; 1 CASI NELLA ASL DI VITERBO.

***NELLE PROVINCE SI REGISTRANO 29 CASI E ZERO DECESSI NELLE ULTIME 24H. NELLA ASL DI LATINA SONO DIECI I CASI E SI TRATTA DI SEI CASI DI RIENTRO, QUATTRO CON LINK DA SARDEGNA E DUE DA ROMANIA. NELLA ASL DI FROSINONE SI REGISTRANO SEDICI CASI CON INDAGINE EPIDEMIOLOGICA IN CORSO. NELLA ASL DI VITERBO SONO DUE I CASI E SONO UNO CON LINK DA SARDEGNA E UNO DA SPAGNA. NELLA ASL DI RIETI UN CASO DI RIENTRO DA EMILIA-ROMAGNA;

***ASL ROMA 1: SONO 51 I CASI NELLE ULTIME 24H. DI QUESTI QUARANTACINQUE SONO DI RIENTRO, QUARANTAQUATTRO CON LINK DA SARDEGNA E UNO DA MALTA E SEI CASI SONO STATI INDIVIDUATI IN FASE DI PRE-OSPEDALIZZAZIONE;

***ASL ROMA 2: SONO 21 I CASI NELLE ULTIME 24H E TRA QUESTI DUE CON LINK DA SARDEGNA E DUE CASI CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI. I RESTANTI DICIASSETTE CASI HANNO L’INDAGINE EPIDEMIOLOGICA IN CORSO;

***ASL ROMA 3: SONO 6 I CASI NELLE ULTIME 24H E TRA QUESTI QUATTRO HANNO LINK DA SARDEGNA E UN CASO HA UN LINK CON IL CLUSTER DELLA FESTA IN SPIAGGIA A FERRAGOSTO AD OSTIA;

***ASL ROMA 4: SONO 8 I CASI NELLE ULTIME 24H E TRA QUESTI DUE CASI CON LINK DA SARDEGNA E CINQUE SONO CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI;

***ASL ROMA 5: SONO 10 I CASI NELLE ULTIME 24H E SI TRATTA DUE CASI CON LINK DA SARDEGNA E OTTO CASI CON INDAGINE EPIDEMIOLOGICA IN CORSO;

***ASL ROMA 6: SONO 18 I CASI NELLE ULTIME 24H E TRA QUESTI TREDICI SONO CASI DI RIENTRO, DIECI CON LINK DA SARDEGNA, UNO DA FRANCIA UNO DA MALTA E UNO DA TURCHIA. UN CASO CON LINK A CLUSTER DEL CAS UN MONDO MIGLIORE DI ROCCA DI PAPA DOVE E’ IN CORSO L’INDAGINE EPIDEMIOLOGICA;

“Oggi nel Lazio si registrano 143 casi e zero decessi e di questi il 52% sono link di rientro, quelli dalla Sardegna sono il 48% (69 casi). La curva epidemiologica e’ legata prevalentemente ai casi di rientro, giovani e asintomatici e prosegue l’attività di testing e di tracciamento. Oggi è record superata soglia 10 mila tra molecolari e test rapidi. Stiamo lavorando per attrezzare i drive-in con i test rapidi validati dallo Spallanzani per l’attività di screening e si è già partiti dal drive-in del porto di Civitavecchia. Nella Asl Roma 1 sono 51 i casi nelle ultime 24h e di questi quarantacinque sono di rientro, quarantaquattro con link dalla Sardegna e uno da Malta e sei casi sono stati individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 2 sono 21 i casi nelle ultime 24h e tra questi due con link dalla Sardegna e due casi contatti di casi già noti e isolati. I restanti diciassette casi hanno l’indagine epidemiologica in corso. Nella Asl Roma 3 sono 6 i casi nelle ultime 24h e tra questi quattro hanno link dalla Sardegna e un caso ha un link con il cluster della festa in spiaggia a ferragosto ad Ostia. Nella Asl Roma 4 sono 8 i casi nelle ultime 24h e tra questi due casi con link dalla Sardegna e cinque sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5 sono 10 i casi nelle ultime 24h e si tratta due casi con link dalla Sardegna e otto casi con indagine epidemiologica in corso. Nella Asl Roma 6 sono 18 i casi nelle ultime 24h e tra questi tredici sono casi di rientro, dieci con link dalla Sardegna, uno dalla Francia, uno da Malta e uno da Turchia. Un caso con link a cluster del CAS un Mondo Migliore di Rocca di Papa dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nelle province si registrano 29 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono dieci i casi e si tratta di sei casi di rientro, quattro con link dalla Sardegna e due dalla Romania. Nella Asl di Frosinone si registrano sedici casi con indagine epidemiologica in corso. Nella Asl di Viterbo sono due i casi e sono uno con link dalla Sardegna e uno dalla Spagna. Nella Asl di Rieti un caso di rientro dall’Emilia-Romagna“ commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

25 agosto 2020